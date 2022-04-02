Мукачево перейменує вулиці, названі на честь росіян

У місті Мукачеві на Закарпатті змінять назви вулиць, які мають стосунок до російських діячів.

Джерело: Мукачівська міська рада

Деталі: Проєкт буде опрацьований на комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків на території населених пунктів та винесений на засідання сесії міськради.

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Мукачівський міський голова Андрій Балога запропонував назвати ці вулиці на честь загиблих Героїв російсько-української війни, видатних діячів міста, області, країни.