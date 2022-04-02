Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мукачево перейменує вулиці, названі на честь росіян

Ольга Глущенко Субота, 2 квітня 2022, 02:08
фото: Мукачівська міська рада

У місті Мукачеві на Закарпатті змінять назви вулиць, які мають стосунок до російських діячів.

Джерело: Мукачівська міська рада

Деталі: Проєкт буде опрацьований на комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків на території населених пунктів та винесений на засідання сесії міськради.

Мукачівський міський голова Андрій Балога запропонував назвати ці вулиці на честь загиблих Героїв російсько-української війни, видатних діячів міста, області, країни.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Мукачеве
Головне сьогодні

Росія шукає нових дурнів серед курсантів, щоб відправити на забій - Зеленський

Лавров прикривається "переговорами", щоб відкинути звинувачення у звірствах РФ в Бучі

відеоЗМІ: "Кадирівці", що хвалилися захопленням Маріуполя, "героїчні" відео знімали в одному сквері

фотоКиївщина: чоловік загинув від вибуху його замінованої автівки

Колаборанти "ОПЗЖ" коригували вогонь окупантам у Маріуполі

Генштаб: В Ізюмі окупанти обстрілюють мирних, щоб звинуватити в цьому ЗСУ

Усі новини...
Мукачеве
Влада Мукачева розіграла авто серед вакцинованих, вже є переможець
"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга Мукачево-Будапешт
#СтежкамиУкраїни. 10 найцікавіших місць Закарпаття
Останні новини
00:38
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих за добу на Донеччині
00:37
Грузія не надала доказів, що вона не допомагає РФ обходити санкції – Кулеба
00:21
Ворог уникає української ППО, але Повітряні сили мінусують вісім ракет РФ
00:17
Росія шукає нових дурнів серед курсантів, щоб відправити на забій - Зеленський
00:13
Відтепер Героїв України будуть нагороджувати у Маріїнському палаці – Зеленський
00:09
4-річного Сашка, який загубився при евакуації з Київщини, знайшли мертвим
00:06
Фірташ про вторгнення РФ: початок катастрофи Путіна
23:59
Зеленський: Санкції мають бути співмірними звірствам Росії, бо будуть питання до політиків
23:54
Посольство Туреччини повернулося до Києва
23:53
На Сході України військові за добу знищили до 80 росіян і 4 танки
Усі новини...