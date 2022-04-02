Мукачево перейменує вулиці, названі на честь росіян

У місті Мукачеві на Закарпатті змінять назви вулиць, які мають стосунок до російських діячів.

Джерело: Мукачівська міська рада

Деталі: Проєкт буде опрацьований на комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків на території населених пунктів та винесений на засідання сесії міськради.

Мукачівський міський голова Андрій Балога запропонував назвати ці вулиці на честь загиблих Героїв російсько-української війни, видатних діячів міста, області, країни.