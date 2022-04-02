На Харківщині найгарячішою точкою лишається Ізюм – голова ОВА

У Харківській області найгарячішою точкою лишається Ізюм, довкола якого тривають бойові дії.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

Деталі: Синєгубов повідомив, що з Харкова відходу ворога нема. Російські загарбники продовжують "нелогічні хаотичні обстріли" міста.

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А найгарячішою точкою в області лишається Ізюм.

Пряма мова: "Довкола Ізюму зараз ведуться бойові дії, оскільки ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому йде в обхід Ізюма, щоб далі переправитися на Луганську та Донецьку області.

В Ізюмському районі ми евакуювали ще 1500 людей, це населений пункт Барвінкове, для того, щоб уникнути можливого театру бойових дій.

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Наші збройні сили стоять на своїх позиціях… Якщо брати за добу, там було збито 4 ворожих літаки. І ворог несе серйозні втрати".

Нагадаємо: Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін розповів, що до 20 тисяч жителів міста потребують евакуації, водночас російські окупанти майже 20 днів перешкоджають роботі "зелених коридорів".