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На Харківщині найгарячішою точкою лишається Ізюм – голова ОВА

Ольга Глущенко Субота, 2 квітня 2022, 03:52
Ізюм, фото: facebook

У Харківській області найгарячішою точкою лишається Ізюм, довкола якого тривають бойові дії.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

Деталі: Синєгубов повідомив, що з Харкова відходу ворога нема. Російські загарбники продовжують "нелогічні хаотичні обстріли" міста.

А найгарячішою точкою в області лишається Ізюм.

Пряма мова: "Довкола Ізюму зараз ведуться бойові дії, оскільки ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому йде в обхід Ізюма, щоб далі переправитися на Луганську та Донецьку області.

В Ізюмському районі ми евакуювали ще 1500 людей, це населений пункт Барвінкове, для того, щоб уникнути можливого театру бойових дій.

Наші збройні сили стоять на своїх позиціях… Якщо брати за добу, там було збито 4 ворожих літаки. І ворог несе серйозні втрати".

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Нагадаємо: Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін розповів, що до 20 тисяч жителів міста потребують евакуації, водночас російські окупанти майже 20 днів перешкоджають роботі "зелених коридорів".

Теми: Харківська областьвійна
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