Ізюм вже 20 днів фактично у блокаді - росіяни не випускають людей

Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін розповів, що до 20 тисяч жителів міста потребують евакуації, водночас російські окупанти майже 20 днів перешкоджають роботі "зелених коридорів".

Джерело: Мацокін у Facebook

Пряма мова: "Найоперативнішоі евакуації з Ізюма потребуть біля 15-20 тисяч містян. "Зелені коридори" не узгоджуються, відсутні майже 20 днів. Сьогодні, дякуючи Богу, і зусиллям влади евакуйовано 2500 людей. Але. Це з Ізюмського району.

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З міста Ізюм евакуації не було".