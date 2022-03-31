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Ізюм вже 20 днів фактично у блокаді - росіяни не випускають людей

Світлана КізіловаЧетвер, 31 березня 2022, 22:00

Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін розповів, що до 20 тисяч жителів міста потребують евакуації, водночас російські окупанти майже 20 днів перешкоджають роботі "зелених коридорів".

Джерело: Мацокін у Facebook

Пряма мова: "Найоперативнішоі евакуації з Ізюма потребуть біля 15-20 тисяч містян. "Зелені коридори" не узгоджуються, відсутні майже 20 днів. Сьогодні, дякуючи Богу, і зусиллям влади евакуйовано 2500 людей. Але. Це з Ізюмського району.

З міста Ізюм евакуації не було".

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Теми: Харківська областьокупаціяРосія
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