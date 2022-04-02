США нададуть Україні ще військової допомоги на 300 млн доларів
Субота, 2 квітня 2022, 04:20
Міністерство оборони США надасть пакет безпекової допомоги Україні на суму до 300 мільйонів доларів – мова йде, зокрема, про кулемети та безпілотники.
Джерело: Пентагон
Деталі: Цей пакет включає:
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- ракетні системи з лазерним наведенням;
- дрони SwitchBlade;
- дрони Puma;
- системи захисту від дронів;
- броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;
- нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
- прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
- тактичні захищені системи зв'язку;
- нестандартні кулемети;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- медикаменти, польове обладнання та запасні частини.