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США нададуть Україні ще військової допомоги на 300 млн доларів

Анастасія КалатурСубота, 2 квітня 2022, 04:20
США нададуть Україні ще військової допомоги на 300 млн доларів
ФОТО: GETTY

Міністерство оборони США надасть пакет безпекової  допомоги Україні на суму до 300 мільйонів доларів – мова йде, зокрема, про кулемети та безпілотники.

Джерело: Пентагон

Деталі: Цей пакет включає:

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  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • дрони SwitchBlade;
  • дрони Puma;
  • системи захисту від дронів;
  • броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;
  • нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
  • прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
  • тактичні захищені системи зв'язку;
  • нестандартні кулемети;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • медикаменти, польове обладнання та запасні частини.

Теми: СШАвійна
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