США нададуть Україні ще військової допомоги на 300 млн доларів

Міністерство оборони США надасть пакет безпекової допомоги Україні на суму до 300 мільйонів доларів – мова йде, зокрема, про кулемети та безпілотники.

Джерело: Пентагон

Деталі: Цей пакет включає:

ракетні системи з лазерним наведенням;

дрони SwitchBlade;

дрони Puma;

системи захисту від дронів;

броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;

нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;

прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;

тактичні захищені системи зв'язку;

нестандартні кулемети;

комерційні послуги супутникової зйомки;

медикаменти, польове обладнання та запасні частини.