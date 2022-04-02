Зеленський попросив Байдена надати Україні гарантії безпеки, Вашингтон думає

Президент Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену, що хотів би, щоб Штати були включені до угоди щодо безпекових гарантій Україні.

Джерело: Зеленський у Fox News

Деталі: Зеленський сказав, що США "розглядають цю пропозицію".

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Нагадаємо: Як повідомлялося, Штати та їхні союзники зважують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО як поступку Росії для припинення війни.