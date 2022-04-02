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Зеленський попросив Байдена надати Україні гарантії безпеки, Вашингтон думає

Субота, 2 квітня 2022, 07:01

Президент Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену, що хотів би, щоб Штати були включені до угоди щодо безпекових гарантій Україні.

Джерело: Зеленський у Fox News

Деталі:  Зеленський сказав, що США "розглядають цю пропозицію".

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Нагадаємо: Як повідомлялося, Штати та їхні союзники зважують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО як поступку Росії для припинення війни.

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