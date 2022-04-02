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Завдяки Starlink в Ірпені відновили зв'язок

Олена РощінаСубота, 2 квітня 2022, 07:59

Завдяки обладнанню Starlink у Київській області вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та його передмістя Романівки, звільнених від російських військових. 

Джерело: представники компанії Vodafone 

Деталі: Відновити зв'язок вдалося 1 квітня.

Запустили послугу в конфігурації 2G та 4G, на якій в якості транспортної мережі використовується комплект обладнання Starlink компанії SpaceX.

Тепер можна забезпечити безперебійну роботу цього сегменту мережі навіть за відсутності інтернет-доступу через традиційну транспортну мережу під землею. Така схема  дозволяє швидко відновлювати мобільний зв'язок там, де  пошкоджені вузлові комунікації.

Це вперше в історії України і вдруге у світі робота частини мережі мобільного оператора організована за допомогою супутникових технологій Starlink.

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З точки зору конвергенції технологій це другий в світі кейс після Японії (де оператор KDDI вже запустив схоже рішення), а з точки зору екстремальних умов – перший в світ, наголошують у компанії Vodafone.

Теми: Київська областьтехнологіїінтернет
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