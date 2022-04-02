На кордоні між Мексикою та США різко зріс потік українців-біженців до Штатів
На кордоні Мексики та США різко зросла кількість українців, що прибувають до США.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Наразі у таборі на кордоні в Тихуані, прикордонному містечку, мешкають близько 600 українців, ще близько 500 зупинилися в готелях Тихуани.
Люди розташовуються на ковдрах, розкладних стільцях, дехто розбиває намети поблизу прикордонного пункту в'їзду до США. Американські добровольці, зокрема американці українського походження, прибувають до Тихуани і складають списки тих, хто прибуває. У середньому час проходження кордону США з моменту внесення до списку становить близько доби.
Дозвіл на в'їзд до Сполучених Штатів щодня отримують близько 100 українців.
Представник адміністрації Тихуани Енріке Лусеро повідомив, що близько 40% прибулих - діти.
У Митно-прикордонній службі США заявили, що дані про кількість українців, які в'їхали до США у березні, будуть оприлюднені найближчими тижнями.
Кількість українців, які прибувають до США, відносно невелика порівняно з 3,8 млн українців, прийнятих країнами Європи після вторгнення РФ.
Передісторія: Білий дім заявив про готовність прийняти в країні до 100 тисяч українців.