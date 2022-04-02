На кордоні між Мексикою та США різко зріс потік українців-біженців до Штатів

На кордоні Мексики та США різко зросла кількість українців, що прибувають до США.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Наразі у таборі на кордоні в Тихуані, прикордонному містечку, мешкають близько 600 українців, ще близько 500 зупинилися в готелях Тихуани.

Реклама:

Люди розташовуються на ковдрах, розкладних стільцях, дехто розбиває намети поблизу прикордонного пункту в'їзду до США. Американські добровольці, зокрема американці українського походження, прибувають до Тихуани і складають списки тих, хто прибуває. У середньому час проходження кордону США з моменту внесення до списку становить близько доби.

Дозвіл на в'їзд до Сполучених Штатів щодня отримують близько 100 українців.

Представник адміністрації Тихуани Енріке Лусеро повідомив, що близько 40% прибулих - діти.

ВІДЕО ДНЯ

У Митно-прикордонній службі США заявили, що дані про кількість українців, які в'їхали до США у березні, будуть оприлюднені найближчими тижнями.

Кількість українців, які прибувають до США, відносно невелика порівняно з 3,8 млн українців, прийнятих країнами Європи після вторгнення РФ.

Передісторія: Білий дім заявив про готовність прийняти в країні до 100 тисяч українців.