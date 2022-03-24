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США приймуть до 100 тисяч біженців з України

Денис КарловськийЧетвер, 24 березня 2022, 20:53
США приймуть до 100 тисяч біженців з України
Українська родина стоїть у черзі на КПП Сан-Ісідро на кордоні між Мексикою і США 22 березня. фото: getty images

Американський уряд підтвердив свої плани про прийняття до 100 тисяч громадян та жителів України, які втікають від російського військового вторгнення.

Джерело: twitter-сторінка президента США Джо Байдена

Пряма мова Байдена: "Сьогодні я оголосив, що США приймуть до 100 000 українців та інших біженців, які рятуються від агресії Росії.

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Ми зосереджені на возз'єднанні родин та наданні притулку тим, хто в небезпеці".

Деталі: Частина з цієї квоти повинна належати членам сім’ї людей, які вже мають посвідку на проживання, роботу чи навчання в Сполучених Штатах.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Reuters зі своїх джерел повідомило 24 березня, що США готові прийняти до 100 тисяч українських біженців. Раніше ЗМІ повідомляли, що США будуть віддавати перевагу активістам, журналістам і членам ЛГБТ-спільноти.
  • ЮНІСЕФ заявили, що через війну з-за меж України виїхало понад половина українських дітей.
  • За даними ООН, станом на 22 березня Україну залишило понад 3,5 мільйонів людей.
  • Німецька влада планує, що до Євросоюзу загалом переїдуть понад 8 мільйонів українських біженців.

Теми: СШАпереселенцібіженцівізи
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