США приймуть до 100 тисяч біженців з України

Українська родина стоїть у черзі на КПП Сан-Ісідро на кордоні між Мексикою і США 22 березня. фото: getty images

Американський уряд підтвердив свої плани про прийняття до 100 тисяч громадян та жителів України, які втікають від російського військового вторгнення.

Джерело: twitter-сторінка президента США Джо Байдена

Пряма мова Байдена: "Сьогодні я оголосив, що США приймуть до 100 000 українців та інших біженців, які рятуються від агресії Росії.

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Ми зосереджені на возз'єднанні родин та наданні притулку тим, хто в небезпеці".

Деталі: Частина з цієї квоти повинна належати членам сім’ї людей, які вже мають посвідку на проживання, роботу чи навчання в Сполучених Штатах.

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