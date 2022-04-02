Десантники знищили 2 російські вертольоти: вполювали з "Корсара"

Воїни десантники знищили два російські транспортно-бойові гелікоптери на Харківщині.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Деталі: За підтвердженнями даними, 1 квітня військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 ЗС Російської Федерації.

Вказано, що вертольоти були знищені в районі Харківщини розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу "Корсар".

Дослівно: "Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль!

Після ураження ракетою, некерований повітряний противник, завалившись набік, при падінні зіштовхнувся зі своїм же гвинтокрилом, який летів позаду. На відео палають вертольоти противника після "успішного" приземлення".