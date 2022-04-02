Окупанти не пропускають через блокпост 200 авто мелітопольців – мер

На фото евакуаційна колона з автобусів і приватних авто, яка виїхала з Мелітополя 1 квітня. Фото з Facebook Івана Федорова

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти 1 квітня відмовилися пропускати через блокпост людей, які евакуювались з Мелітополя на власних автомобілях.

Джерело: відеозвернення Федорова у Facebook

Пряма мова Федорова: "На окупованій території настільки небезпечно жити, що люди вчора готові були евакуюватися навіть у кузовах вантажівок. Вчора евакуювались з Мелітополя близько 2 тисяч жителів, але вчора російські окупанти на блокпосту у Василівці пропустили лише автобуси, а приватні авто не пропустили".

Деталі: За словами Федорова, більше 400 легкових авто 1 квітня стояли на блокпосту в Василівці і змушені буди залишитися ночувати на території заводу. Нині їх так само не пропускають їх через блокпост.

За словами Федорова, мова йде про 2 тисячі мелітопольців, яких окупанти тримають, як "живий щит".

Мер додав, що вранці 2 квітня загарбники зібрали у людей прізвища, імена і номери машин для якоїсь ідентифікації і перевірки і тільки після цього будуть розглядати, відпускати їх, чи ні на підконтрольну Україні територію.

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