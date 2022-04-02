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Молдова не підтвердила дані про мобілізацію військ РФ в Придністров’ї

"Європейська правда"Субота, 2 квітня 2022, 15:37
Молдова не підтвердила дані про мобілізацію військ РФ в Придністров’ї
уніформа військовослужбовця так званої пмр. фото ілюстративне getty images

МЗС Молдови заявляє, що у нього немає інформації про мобілізацію російських військ у Придністров’ї.

Про це йдеться у заяві міністерства в суботу, пише "Європейська правда".

"Відповідальні державні установи Молдови уважно стежать за ситуацією з безпекою в регіоні. Наразі немає інформації, що підтверджує мобілізацію військ у Придністров'ї", - йдеться у повідомленні.

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Влада продовжить моніторинг та обмін інформацією з партнерами з метою забезпечення безпеки громадян, додали в міністерстві.

Раніше в українському Генштабі заявили, росіяни почали залучати підрозділи російських військ у Придністров’ї – для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

"Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдовської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", - заявили у Генштабі.

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Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук сказав, що Одещина врахує ці ризики.

Теми: Придністров'яМолдовамобілізаціяРосія
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