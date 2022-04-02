Дніпропетровщину атакували ракетами: пошкоджено колії, є поранений

Внаслідок ракетного обстрілу Павлоградського району Дніпропетровщини пошкоджено колії й вибухнули вагони, одну людину поранено.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "Ворожі удари по Павлоградському району.

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Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає.

Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена".

Що передувало: В ніч на суботу Росія нанесла ракетні удари по містах Дніпро і Кривий Ріг, пошкоджені інфраструктурний об’єкт та автозаправка, двоє людей отримали поранення.