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Дніпропетровщину атакували ракетами: пошкоджено колії, є поранений

Катерина ТищенкоСубота, 2 квітня 2022, 16:09
Дніпропетровщину атакували ракетами: пошкоджено колії, є поранений

Внаслідок ракетного обстрілу Павлоградського району Дніпропетровщини пошкоджено колії й вибухнули вагони, одну людину поранено.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "Ворожі удари по Павлоградському району.

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Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає.

Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена".

Що передувало: В ніч на суботу Росія нанесла ракетні удари по містах Дніпро і Кривий Ріг, пошкоджені інфраструктурний об’єкт та автозаправка, двоє людей отримали поранення.

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Теми: Дніпропетровська областьвійназалізниця
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