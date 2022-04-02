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Дніпропетровщина: ракети влучили в АЗС і інший об’єкт, двоє поранених

Ірина БалачукСубота, 2 квітня 2022, 08:54

Росія вночі нанесла ракетні удари по містах Дніпро і Кривий Ріг, пошкоджені інфраструктурний об’єкт та автозаправка, двоє людей отримали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Серйозні руйнування. Двоє людей поранені. У Кривому Розі "приліт" на автозаправку".

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Деталі: Резніченко додав, що займання на АЗС рятувальники загасили. Постраждалих немає.

Голова облВА також повідомив, що вночі наші ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та 1 безпілотник.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 2 квітня росіяни здійснили масовані ракетні удари по Одеській області, місту Дніпро, а також обстріляли з "Градів" околицю Кривого Рогу.
  • Водночас голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що на території Криворізького району та Дніпропетровської області відносно стабільна ситуація, а росіян витісняють за межі області.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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