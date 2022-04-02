Всю Київську область звільнили від окупантів - Міноборони

НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКИХ ОБСТРІЛІВ В ІРПЕНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ФОТО FACEBOOK АНДРІЯ НЄБИТОВА

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.

Джерело: Маляр у Facebook

Пряма мова: "Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбників".

Передісторія:

На звільнених територіях Київщини військова адміністрація запровадила комендантську годину до 6 ранку 5 квітня.

Українські спецпризначенці розпочали операцію із зачистки території Бучі.