Всю Київську область звільнили від окупантів - Міноборони
Субота, 2 квітня 2022, 20:35
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.
Джерело: Маляр у Facebook
Пряма мова: "Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбників".
Передісторія:
- На звільнених територіях Київщини військова адміністрація запровадила комендантську годину до 6 ранку 5 квітня.
- Українські спецпризначенці розпочали операцію із зачистки території Бучі.
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