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Всю Київську область звільнили від окупантів - Міноборони

Мазуренко Альона Субота, 2 квітня 2022, 20:35
НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКИХ ОБСТРІЛІВ В ІРПЕНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ФОТО FACEBOOK АНДРІЯ НЄБИТОВА

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.

Джерело: Маляр у Facebook

Пряма мова: "Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбників".

Передісторія: 

  • На звільнених територіях Київщини військова адміністрація запровадила комендантську годину до 6 ранку 5 квітня.
  • Українські спецпризначенці розпочали операцію із зачистки території Бучі.

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Теми: Київська областьКиївокупація
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