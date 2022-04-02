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За добу жодного запуску ракет чи вильотів авіації з території Білорусі – опозиційні журналісти

Денис КарловськийСубота, 2 квітня 2022, 22:58
фото ілюстративне getty images

Білоруські опозиційні журналісти не зафіксували жодного пуску ракет по Україні чи вильоту бойової авіації росіян з території Білорусі.

Джерело: MotolkoHelp, Бэларускі Гаюн

Деталі: За даними журналістів, останній запуск ракет по Україні з білоруської території здійснили 1 квітня о 23:20 (22:20 за київським часом).

Упродовж доби журналісти також не зафіксували вильотів бойової авіації росіян з білоруських летовищ, окрім двох тренувальних літаків з летовища в Барановичах близько 16:00.

Що було раніше: За даними групи журналістів "Бэларускі Гаюн" увечері 1 квітня з території Білорусі по Україні росіяни запустили близько трьох десятків ракет.

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Теми: БілорусьРосіявійнаобстріл
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