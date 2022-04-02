За добу жодного запуску ракет чи вильотів авіації з території Білорусі – опозиційні журналісти
Субота, 2 квітня 2022, 22:58
Білоруські опозиційні журналісти не зафіксували жодного пуску ракет по Україні чи вильоту бойової авіації росіян з території Білорусі.
Джерело: MotolkoHelp, Бэларускі Гаюн
Деталі: За даними журналістів, останній запуск ракет по Україні з білоруської території здійснили 1 квітня о 23:20 (22:20 за київським часом).
Упродовж доби журналісти також не зафіксували вильотів бойової авіації росіян з білоруських летовищ, окрім двох тренувальних літаків з летовища в Барановичах близько 16:00.
Що було раніше: За даними групи журналістів "Бэларускі Гаюн" увечері 1 квітня з території Білорусі по Україні росіяни запустили близько трьох десятків ракет.
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