США оприлюднили новий раунд санкцій проти Росії

Сполучені Штати в середу оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії, націлений на ключовий комерційний банк РФ і мережу з більш ніж 40 фізичних та юридичних осіб на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофеєвим.

Про це повідомило міністерство фінансів США, пише "Європейська правда".

У заяві міністерства відзначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило юридичних та фізичних осіб, причетних до спроб ухилення від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та їхніми міжнародними партнерами проти Росії.

Під санкції потрапили російський комерційний банк "Транскапіталбанк" і глобальна мережа з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофєєвим, включаючи організації, основна місія яких полягає в сприянні ухилянню російських організацій від західних санкцій.

Усі організації, що належать Малофєєву на 50 відсотків або більше, підпадають під санкції, включно з "Царьград Медиа".

Санкції торкнуться компаній, що працюють у російській індустрії видобутку віртуальної валюти, яка, як повідомляється, є третьою за величиною у світі. Зокрема, під санкції потрапить один з найбільших операторів дата-центрів для майнінгу криптовалют BitRiver та 10 його російських "дочок".

Крім того, Держдеп США запроваджує візові обмеження щодо 635 громадян Росії, які причетні до придушення інакодумства в Росії та за кордоном, причетні до діяльності, що загрожує територіальній цілісності України, а також причетні до порушень прав людини у в'язницях та місцях неофіційного тримання під вартою у підконтрольних Росії районах Донбасу.

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Візові обмеження також стосуватимуться трьох російських чиновників за причетність до грубих порушень прав людини та 17 осіб, відповідальних за підрив демократії в Білорусі.