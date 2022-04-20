США оприлюднили новий раунд санкцій проти Росії

Сполучені Штати в середу оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії, націлений на ключовий комерційний банк РФ і мережу з більш ніж 40 фізичних та юридичних осіб на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофеєвим.

Про це повідомило міністерство фінансів США, пише "Європейська правда".

У заяві міністерства відзначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило юридичних та фізичних осіб, причетних до спроб ухилення від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та їхніми міжнародними партнерами проти Росії.

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Під санкції потрапили російський комерційний банк "Транскапіталбанк" і глобальна мережа з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофєєвим, включаючи організації, основна місія яких полягає в сприянні ухилянню російських організацій від західних санкцій.

Усі організації, що належать Малофєєву на 50 відсотків або більше, підпадають під санкції, включно з "Царьград Медиа".

Санкції торкнуться компаній, що працюють у російській індустрії видобутку віртуальної валюти, яка, як повідомляється, є третьою за величиною у світі. Зокрема, під санкції потрапить один з найбільших операторів дата-центрів для майнінгу криптовалют BitRiver та 10 його російських "дочок".

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Крім того, Держдеп США запроваджує візові обмеження щодо 635 громадян Росії, які причетні до придушення інакодумства в Росії та за кордоном, причетні до діяльності, що загрожує територіальній цілісності України, а також причетні до порушень прав людини у в'язницях та місцях неофіційного тримання під вартою у підконтрольних Росії районах Донбасу.

Візові обмеження також стосуватимуться трьох російських чиновників за причетність до грубих порушень прав людини та 17 осіб, відповідальних за підрив демократії в Білорусі.