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ВПС США розробили безпілотник, схожий на Switchblade, спеціально для потреб України

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 20:10

Пентагон заявив, що ВПС США розробили систему безпілотних літальних апаратів спеціально для задоволення вимог України.

Про це розповів журналістам представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Кірбі сказав, що ВПС США розробили нову систему безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost для задоволення потреб України. 121 апарат Phoenix Ghost увійшов у новий пакет допомоги США для України, який в четвер оголосив президент Джо Байден.

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"Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги", - сказав журналістам Кірбі.

"Він забезпечує можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade - аналогічні можливості, але не такі самі. Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost",-  додав Кірбі. 

Він також сказав, що нова система вимагатиме певної мінімальної підготовки досвідчених операторів БПЛА, і що міністерство оборони США "проробляє" ці вимоги з українськими військовими.

ВІДЕО ДНЯ

Новий пакет військової допомоги США на $800 млн включає 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів, 72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць; понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost; польове обладнання та запасні частини.

Теми: США
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