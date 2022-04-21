ВПС США розробили безпілотник, схожий на Switchblade, спеціально для потреб України

Пентагон заявив, що ВПС США розробили систему безпілотних літальних апаратів спеціально для задоволення вимог України.

Про це розповів журналістам представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Кірбі сказав, що ВПС США розробили нову систему безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost для задоволення потреб України. 121 апарат Phoenix Ghost увійшов у новий пакет допомоги США для України, який в четвер оголосив президент Джо Байден.

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"Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги", - сказав журналістам Кірбі.

"Він забезпечує можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade - аналогічні можливості, але не такі самі. Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost",- додав Кірбі.

Він також сказав, що нова система вимагатиме певної мінімальної підготовки досвідчених операторів БПЛА, і що міністерство оборони США "проробляє" ці вимоги з українськими військовими.

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Новий пакет військової допомоги США на $800 млн включає 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів, 72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць; понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost; польове обладнання та запасні частини.