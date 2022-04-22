Слов’янськ обстріляли касетними бомбами – мерія закликає евакуюватися

Слов’янськ обстріляли, ймовірно, касетними бомбами, повідомив голова військової адміністрації міста Вадим Лях.

Джерело: Лях у відеозверненні

Деталі: За словами Ляха, ніч була тривожною, місто зазнало обстрілів. Імовірно, це були касетні бомби. Обійшлося без жертв.

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Він просить та закликає людей евакуюватися.

За даними мерії, 22 квітня відправлять автобуси до Дніпра та Покровська.