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Слов’янськ обстріляли касетними бомбами – мерія закликає евакуюватися

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 10:52
Слов’янськ обстріляли касетними бомбами – мерія закликає евакуюватися

Слов’янськ обстріляли, ймовірно, касетними бомбами, повідомив голова військової адміністрації міста Вадим Лях.

Джерело: Лях у відеозверненні

Деталі: За словами Ляха, ніч була тривожною, місто зазнало обстрілів. Імовірно, це були касетні бомби. Обійшлося без жертв.

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Він просить та закликає людей евакуюватися.

За даними мерії, 22 квітня відправлять автобуси до Дніпра та Покровська.

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Теми: Слов'янськобстрілвійнаРосія
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