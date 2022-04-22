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Нідерланди збираються до кінця року відмовитися від російського газу

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 16:51
Міністр клімату й енергетики Нідерландів роб єттен біля будівлі уряду в гаазі. фото: getty images

До кінця цього року Нідерланди повністю відмовляться від закупівлі російського газу та російського вугілля.

Про це повідомив міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Єттен, передає "Європейська правда", з посиланням на NOS.

Зазначається, що на найближчу зиму газосховища будуть максимально заповнені. Значною мірою це мають робити енергетичні та інші компанії. Оскільки вони не наважуються йти на фінансовий ризик, бо газ зараз дуже дорогий, уряд придумає схему, яка частково компенсує різницю в ціні.

Державна компанія Energie Beheer Nederland (EBN) заповнить газосховище Bergermeer на 70 відсотків від його потужності. Загальні витрати залежать від ціни на газ і оцінюються в 623 млн євро.

Також передбачається більше імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Він зберігається на газових терміналах в Роттердамі та Еемсхафені. Енергозбереження також має сприяти заміщенню імпорту з Росії.

Щодо вугілля, то імпорт для всього Європейського союзу закінчиться 11 серпня. Про це домовлено в п’ятому пакеті санкцій ЄС у зв’язку з вторгненням Росії в Україну. Поступовий відхід від закупівлі російської нафти все ще має бути організований в контексті ЄС.

Нагадаємо, Німеччина до початку літа збирається наполовину зменшити імпорт російської нафти і до кінця року довести його до нуля, а потім це стосуватиметься і газу.

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Теми: НідерландигазенергетикаГазпром
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