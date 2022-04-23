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У Миколаєві продовжать комендантську годину

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 10:09
Фото pixabay.com

Влада вирішила продовжити комендантську годину у Миколаєві, оскільки отримала інформацію, що окупанти можуть готувати провокації на Великдень.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Комендантську годину в Миколаєві сьогодні подовжено з 19:00 до 5 ранку. Великдень, так, але у нас є дані, що готуються підлості з боку окупантів саме цієї ночі".

Деталі: Він закликав усіх мешканців за можливості лишитися вдома у суботу та неділю, щоб не наражати себе на небезпеку.

Кім також додав, що вночі росіяни знову обстрілювали Миколаїв. Але вдарили по закинутому кафе, тому постраждалих немає. Також окупанти пошкодили лінію електропередач.

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Теми: Миколаїввійна
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