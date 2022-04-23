Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Миколаєві продовжать комендантську годину

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 10:09
У Миколаєві продовжать комендантську годину
Фото pixabay.com

Влада вирішила продовжити комендантську годину у Миколаєві, оскільки отримала інформацію, що окупанти можуть готувати провокації на Великдень.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Комендантську годину в Миколаєві сьогодні подовжено з 19:00 до 5 ранку. Великдень, так, але у нас є дані, що готуються підлості з боку окупантів саме цієї ночі".

Реклама:

Деталі: Він закликав усіх мешканців за можливості лишитися вдома у суботу та неділю, щоб не наражати себе на небезпеку.

Кім також додав, що вночі росіяни знову обстрілювали Миколаїв. Але вдарили по закинутому кафе, тому постраждалих немає. Також окупанти пошкодили лінію електропередач.

Теми: Миколаїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
Усі новини...
Реклама: