Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія блокує економічні дані, приховуючи вплив західних санкцій – ЗМІ

Олена РощінаНеділя, 24 квітня 2022, 08:22

Російська влада почала закривати інформацію про основні економічні показники, щоб приховати проблеми, з якими РФ стикається через санкції.

Джерело: The Wall Street Journal  

Деталі: Останніми днями влада Росії припинила публікувати дані про державний борг, статистику торгівлі та видобуток нафти. 

Центральний банк обмежив обсяг фінансової інформації, яку місцеві банки повинні регулярно публікувати, поки йде робота над законопроєктом про заборону кредиторам ділитися даними з іноземними державами. Місцеві кредитори не будуть зобов’язані публікувати деякі фінансові звіти за період з 31 грудня 2021 року по 1 жовтня 2022 року,

Відключення не є повним: уряд все ще публікує основні показники, такі як інфляція, валовий внутрішній продукт та низка інших даних. Але обсяг публікацій звузився.

Припускають, що обмеження завадять Вашингтону й Брюсселю бачити, як впливають їхні санкції на російську економіку, а також ускладнять пошук нових цілей і точне налаштування майбутніх раундів санкцій.

Минулого тижня відділення російського міністерства енергетики, яке оприлюднює щомісячні дані про видобуток та експорт нафти, заявило, що обмежує "розповсюдження інформації, яка може бути використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників".

ВІДЕО ДНЯ

У четвер Федеральна митна служба країни призупинила щомісячну публікацію даних про експорт та імпорт. 

Аналітики, можливо, зможуть реконструювати певний вплив на торгівлю Росії, вивчивши дані від її провідних торгових партнерів, але це потребуватиме часу.

Експерти вважають, що росіяни "намагаються затьмарити економічну картину" на тлі санкцій.

"У нас є заборони на російські ЗМІ, тепер те саме стосується доступу до статистики. Залізна завіса піднімається з обох сторін", – каже заступник головного економіста Інституту міжнародних фінансів Еліна Рібакова.

Теми: Росіясанкціїцензура
Головне сьогодні

Макрон переміг із результатом 58% – екзит-пол

відео"Азов" показав жінок та дітей у підземеллі Маріуполя: запасів води та їжі на лічені дні

Колишній співробітник "Азовсталі" здає росіянам інформацію про завод – росЗМІ

9 російських ракет вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині

ФОТОПодоляк відповів ексмеру Дюссельдорфа, який не йме віри російським звірствам

Статус УБД дадуть лише тим добровольцям, які брали участь у бойових діях – міністр

Усі новини...
Росія
Зараз нам потрібно дуже багато зброї. Говоримо про два місяці війни з Росією з Євгеном Будерацьким
Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" біля кордону України
ЗМІ: Британія готова вперше за 30 років відкрити вугільну шахту на тлі енергетичної блокади РФ
Останні новини
00:30
Ворог зосереджує зусилля в напрямку Гуляйполя – Запорізька ОВА
23:49
Зеленський подякував Байдену: дружба і партнерство між США і Україною міцні як ніколи
22:59
Донеччина: росіяни вбили 5 цивільних, ще 5 поранені
22:50
Байден: 2 місяці з часу нападу Путіна і Київ стоїть. США продовжать підтримку
22:41
Окупанти планують наступ на Кривий Ріг – Вілкул
22:28
Росіяни вбивали людей у Бучі снарядами часів Першої світової – The Guardian
22:18
Макрон переміг із результатом 58% – екзит-пол
22:15
відео"Азов" показав жінок та дітей у підземеллі Маріуполя: запасів води та їжі на лічені дні
22:02
На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога: знищено сотню російських окупантів
22:00
Прем'єр Словенії програє парламентські вибори –екзіт-пол
Усі новини...