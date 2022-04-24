Ексканцлер Німеччини не шкодує про свою позицію щодо Росії

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер заявив, що не шкодує про свою позицію щодо Росії на тлі критики на його адресу та вважає за необхідне зберігати відносини з РФ, попри війну.

Як повідомляє Spiegel, про це він сказав в інтерв’ю New York Times, пише "Європейська правда".

Шрьодера різко розкритикували і у власній партії за те, що він не дистанціювався від Путіна після початку війни в Україні.

"Я не збираюся визнавати свою провину", - заявив ексканцлер.

Він висловився на захист енергетичної політики Німеччини останніми десятиліттями, яка призвела до узалежнення країни від російського газу, та сказав, що здивований зараз бачити запеклі дебати.

"Тридцять років усі погоджувалися з таким станом справ. Але раптом зараз усі кажуть, як було би краще", - зауважив він.

За його словами, якби він зараз дистанціювався від Росії, то "втратив би довіру єдиної людини, яка може зупинити війну".

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На запитання про злочини російських військових у Бучі він сказав, що всі факти потрібно розслідувати, і він не вірить, що наказ на таку поведінку військових надійшов напряму від Путіна, а радше від нижчої керівної ланки.

"Я думаю, ця війна була помилкою, і я завжди так казав… Що треба робити зараз – відновити мир якнайшвидше", - зазначив Герхард Шрьодер.

Він також стверджує, що Путін "зацікавлений закінчити війну, але це не просто".

У середині березня Шрьодер зустрічався з Путіним щодо завершення війни в Україні, за його словами - з ініціативи української сторони, але, наскільки відомо, без якихось явних результатів. Ексканцлер каже, що готовий на ще одну таку зустріч.

Шрьодер вважає, що внаслідок останніх подій постачання російських енергоресурсів до Німеччини не припиниться і уряду не варто запроваджувати ембарго.

Він сказав, що вважає малоймовірним, що Кремль припинить постачання газу до Європи, але якщо таке станеться - то готовий піти зі своїх посад у російському газовому секторі.

"Таку країну як Росія у довгостроковій перспективні неможливо ізолювати, ані у політичному, ані економічному сенсі", - зазначив Шрьодер

За його словами, для німецької економіки потрібна сировина з РФ: "Це не тільки нафта і газ, але й рідкісні метали. І цю сировину не так і просто замінити".

Шрьодер з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року. Також він є головою комітету акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2". На початку лютого 2022 року Шрьодера висунули до ради директорів "Газпрому".

На початку березня через позицію ексканцлера щодо Росії та війни в Україні з його офісу звільнились кілька співробітників.