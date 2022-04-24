Британія збирається поставити в Україну 20 самохідних гаубиць AS-90 - ЗМІ

Британія має відправити в Україну 20 самохідних артилерійських установок і десятки тисяч снарядів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Daily Express з посиланням на джерела.

Повідомляється, що наступного тижня 45 000 фугасних снарядів британського виробництва разом із самохідними гаубицями AS90 будуть відправлені до Польщі, де українських військових навчать, як їх використовувати та обслуговувати перед відправкою на фронт.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що Британія надасть Україні більше артилерійської зброї, оскільки конфлікт з Росією переходить у нову фазу.

"Це стане артилерійським конфліктом, їм потрібна підтримка з більшою кількістю артилерії, це те, що ми будемо їм надавати... на додаток до багатьох інших форм підтримки", - сказав Джонсон депутатам.

Незважаючи на те, що більшість експертів назвали військово-незграбною кампанією після нового вторгнення в Україну два місяці тому, російські сили тепер почали боротися більш ефективно, зазначають західні чиновники.

"Російське командування та управління стало ефективнішим, ми бачимо більш розумне використання БПЛА та більшу інтеграцію засобів радіоелектронної боротьби", – сказало джерело в НАТО.

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Це також стосується використання артилерії.

"Зараз російські війська використовують артилерію як частину тактики маневрування, а не просто вражають цілі" - сказало джерело.

Це важливо, оскільки метою Росії є повільне оточення 30 000 українських військових.

"Якщо Росія зосередить достатньо сил, щоб оточити значну частину кращих сил України, вона може досягти територіальних здобутків, які було б важко відвоювати", – попереджає джерело.

Британські гусеничні гаубиці AS-90 мають дальність дії 25 кілометрів, високу маневреність і можуть випустити три снаряди менш ніж за 10 секунд. Їхня броня досить міцна, щоб захистити екіпаж із п’яти осіб від бронебійних снарядів.