Понад половина німців невдоволена підходом Шольца щодо російсько-української війни

Німецькі соціал-демократи (SPD) продовжують втрачати прихильність виборців у ході триваючих дебатів про поставку важкого озброєння в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє німецьке видання Focus.

Згідно з недільною тенденцією, яку щотижня збирає Інститут дослідження громадської думки INSA для "Bild am Sonntag", SPD цього тижня набирає 24 відсотків, що на один відсотковий пункт менше, ніж минулого тижня.

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Вільна демократична партія (FDP) також втратила пункті тепер має 9 відсотків. Зелені, з іншого боку, покращилися на один пункт і досягли 18% цього тижня. Християнсько-демократичний союз залишається стабільним – 26%, AfD – 11% (+1), а ліві – 5% (без змін).

Канцлер Олаф Шольц (SPD) також продовжує втрачати популярність. 52% опитаних кажуть, що він погано справляється з російсько-українською війною (добре його підхід оцінюють 35%). Міністр закордонних справ Анналена Бербок (Зелені) справляється тут значно краще. 47% вважають, що вона добре працює під час кризи (погано: 39%).

Як повідомлялося, Німецька компанія просить в уряду дозвіл на постачання 100 БМП Marder для української армії.

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Між тим, канцер Шольц проти надання важкого озброєння для ЗСУ.