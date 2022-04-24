Понад половина німців невдоволена підходом Шольца щодо російсько-української війни

Німецькі соціал-демократи (SPD) продовжують втрачати прихильність виборців у ході триваючих дебатів про поставку важкого озброєння в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє німецьке видання Focus.

Згідно з недільною тенденцією, яку щотижня збирає Інститут дослідження громадської думки INSA для "Bild am Sonntag", SPD цього тижня набирає 24 відсотків, що на один відсотковий пункт менше, ніж минулого тижня.

Вільна демократична партія (FDP) також втратила пункті тепер має 9 відсотків. Зелені, з іншого боку, покращилися на один пункт і досягли 18% цього тижня. Християнсько-демократичний союз залишається стабільним – 26%, AfD – 11% (+1), а ліві – 5% (без змін).

Канцлер Олаф Шольц (SPD) також продовжує втрачати популярність. 52% опитаних кажуть, що він погано справляється з російсько-українською війною (добре його підхід оцінюють 35%). Міністр закордонних справ Анналена Бербок (Зелені) справляється тут значно краще. 47% вважають, що вона добре працює під час кризи (погано: 39%).

Як повідомлялося, Німецька компанія просить в уряду дозвіл на постачання 100 БМП Marder для української армії.

Між тим, канцер Шольц проти надання важкого озброєння для ЗСУ.