Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білому домі анонсували нові кроки з підтримки України

Неділя, 24 квітня 2022, 19:14

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що очікує "на наступному тижні" нових заяв щодо допомоги Сполученими Штатами Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він зробив  в ефірі NBC.

 "Ми оголошуємо нові кроки, які означають нову допомогу, яку ми надаємо українцям, щоб вони могли боротися. Це відбувається  майже щодня, принаймні -  щотижня. І ми матимемо більше про це сказати й у наступний тиждень", — заявив він, підкресливши, що допомога США вже мала "значний" вплив на перебіг війни. 

Реклама:

"Ми показали здатність бути спритними, щоб коригувати нашу допомогу та наш підхід, оскільки цілі російської війни змінюються. І ми будемо й надалі продовжувати робити це, залежно від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою", – додав Файнер. 

Він також прокоментував заклик Києва визнати Росію державою-спонсором тероризму, заявивши, що такий сценарій не можна виключати.

 "Ми розглядаємо цілий ряд інших додаткових кроків, які ми можемо зробити, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вона вчиняє в Україні", – пояснив Файнер.

ВІДЕО ДНЯ

 Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Білий дім найняв генерала у відставці Террі Вольфа, щоб допомогти скоординувати сотні мільйонів доларів військової допомоги, яку Сполучені Штати спрямовують до України.

Також на цьому тижні президент Джо Байден оголосив, що США надсилають Україні додатковий пакет допомоги на 800 мільйонів доларів, включаючи десятки гаубиць, тактичних безпілотників та 144 000 одиниць боєприпасів.

Теми: СШАсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
США
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
Останні новини
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
Усі новини...
Реклама: