У Білому домі анонсували нові кроки з підтримки України

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що очікує "на наступному тижні" нових заяв щодо допомоги Сполученими Штатами Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він зробив в ефірі NBC.

"Ми оголошуємо нові кроки, які означають нову допомогу, яку ми надаємо українцям, щоб вони могли боротися. Це відбувається майже щодня, принаймні - щотижня. І ми матимемо більше про це сказати й у наступний тиждень", — заявив він, підкресливши, що допомога США вже мала "значний" вплив на перебіг війни.

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"Ми показали здатність бути спритними, щоб коригувати нашу допомогу та наш підхід, оскільки цілі російської війни змінюються. І ми будемо й надалі продовжувати робити це, залежно від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою", – додав Файнер.

Він також прокоментував заклик Києва визнати Росію державою-спонсором тероризму, заявивши, що такий сценарій не можна виключати.

"Ми розглядаємо цілий ряд інших додаткових кроків, які ми можемо зробити, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вона вчиняє в Україні", – пояснив Файнер.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Білий дім найняв генерала у відставці Террі Вольфа, щоб допомогти скоординувати сотні мільйонів доларів військової допомоги, яку Сполучені Штати спрямовують до України.

Також на цьому тижні президент Джо Байден оголосив, що США надсилають Україні додатковий пакет допомоги на 800 мільйонів доларів, включаючи десятки гаубиць, тактичних безпілотників та 144 000 одиниць боєприпасів.