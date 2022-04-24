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У Білому домі анонсували нові кроки з підтримки України

Неділя, 24 квітня 2022, 19:14

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що очікує "на наступному тижні" нових заяв щодо допомоги Сполученими Штатами Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він зробив  в ефірі NBC.

 "Ми оголошуємо нові кроки, які означають нову допомогу, яку ми надаємо українцям, щоб вони могли боротися. Це відбувається  майже щодня, принаймні -  щотижня. І ми матимемо більше про це сказати й у наступний тиждень", — заявив він, підкресливши, що допомога США вже мала "значний" вплив на перебіг війни. 

"Ми показали здатність бути спритними, щоб коригувати нашу допомогу та наш підхід, оскільки цілі російської війни змінюються. І ми будемо й надалі продовжувати робити це, залежно від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою", – додав Файнер. 

Він також прокоментував заклик Києва визнати Росію державою-спонсором тероризму, заявивши, що такий сценарій не можна виключати.

 "Ми розглядаємо цілий ряд інших додаткових кроків, які ми можемо зробити, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вона вчиняє в Україні", – пояснив Файнер.

 Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Білий дім найняв генерала у відставці Террі Вольфа, щоб допомогти скоординувати сотні мільйонів доларів військової допомоги, яку Сполучені Штати спрямовують до України.

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Також на цьому тижні президент Джо Байден оголосив, що США надсилають Україні додатковий пакет допомоги на 800 мільйонів доларів, включаючи десятки гаубиць, тактичних безпілотників та 144 000 одиниць боєприпасів.

Теми: СШАсанкції
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