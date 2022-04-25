Графік евакуаційних потягів на 25 квітня
Понеділок, 25 квітня 2022, 05:15
Укрзалізниця призначила евакуаційні потяги на 25 квітня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: На 23 квітня призначено 6 потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.
Зокрема, курсуватимуть такі потяги:
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.
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