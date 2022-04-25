Блінкен і Остін в ході закритого візиту до Києва оголосили про виділення нової військової допомоги

Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні в ході закритої таємної поїздки до Києва в неділю держсекретаря США і глави Пентагону.

Про це повідомляють західні агенції з посиланням на джерела, зокрема, Associated Press, пише "Європейська правда".

Під час візиту до Києва 24 квітня держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін оголосили про іноземне військове фінансування для України та 15 країн-союзників і партнерів на суму 713 мільйонів доларів.

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Для Києва при цьому передбачено близько 322 мільйонів доларів.

Решта буде розділена між членами НАТО та іншими країнами, які забезпечували Україну важливими військовими постачаннями з початку війни з Росією, заявили чиновники.

Таке фінансування відрізняється від попередньої військової допомоги США Україні. Це не пожертвування запасів Міністерства оборони США, а готівка, яку країни можуть використати для придбання поставок, які їм можуть знадобитися.

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За словами чиновників, нові гроші разом із продажем боєприпасів на 165 мільйонів доларів, виготовлених не в США і сумісних зі зброєю радянських часів, збільшують загальну суму американської військової допомоги Україні до 3,7 мільярда доларів з моменту вторгнення.

Перебуваючи в Києві, Блінкен і Остін зустрілися з Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим і міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським на розширеній, приблизно 90-хвилинній двосторонній зустрічі, повідомив високопоставлений чиновник Держдепу.

Візит був закритим та відбувався без висвітлення преси з міркувань безпеки.

Як відомо, на пресконференції у суботу президент Зеленський заявив у відповіді на одне з питань, що до України прямують держсекретар США та міністр оборони.

Офіційні представники США відмовилисья від будь-яких коментарів щодо заяви Зеленського.