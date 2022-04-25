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Байден оголосив кандидатуру на посла США в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 14:35
Байден оголосив кандидатуру на посла США в Україні

Президент США Джо Байден запропонував кандидатуру дипломатки Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Білий дім. 

"Сьогодні президент Байден оголосив про намір номінувати досвідчену дипломатку Бріджит Брінк як Надзвичайного і Повноважного посла в Україні", - повідомила пресслужба.

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Про намір президента запропонувати Брінк на цю посаду оголосив держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до України 24 квітня. 

Бріджит Брінк зараз є послом у Словаччині, а до того, серед іншого, була старшою радницею та помічницею секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу, опікуючись питаннями Східної Європи і Кавказу. 

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

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Теми: СШАБайден
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