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У Придністров’ї заявили про вибухи у військовій частині

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 12:11

У невизнаному Придністров’ї заявили про третю атаку на території так званої "республіки".

Про це повідомила пресслужба самопроголошеного "президента" Придністров'я Вадима Красносельського, пише "Європейська правда".

У повідомленні сказано, що Красносельський провів засідання так званої "Ради безпеки", на якому обговорювалися "терористичні атаки на об'єкти інфраструктури та держустанови "республіки". 

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Серед перелічених "атак" були названі вже відомі: напад на будівлю "міністерства держбезпеки" у Тирасполі та напад на вежі радіотелецентру поблизу селища Маяк. Крім того, повідомлялося про атаку на військову частину в районі села Паркани.

"Рівень небезпеки визнаний членами Ради безпеки критичним. Ухвалено рішення про запровадження в країні "червоного" рівня терористичної небезпеки, що передбачає вжиття додаткових заходів щодо забезпечення безпеки особистості, суспільства та держави", - заявила пресслужба самопроголошеного Красносельского.

Нагадаємо, 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора

ВІДЕО ДНЯ

Служба інформації і безпеки Молдови після серії вибухів у Придністров’ї заявила, що пильно стежить за ситуацією в країні і закликала громадян не довіряти повідомленням із незрозумілих джерел. 

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.

Теми: Придністров'явійна
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