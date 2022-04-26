У Придністров’ї заявили про вибухи у військовій частині

У невизнаному Придністров’ї заявили про третю атаку на території так званої "республіки".

Про це повідомила пресслужба самопроголошеного "президента" Придністров'я Вадима Красносельського, пише "Європейська правда".

У повідомленні сказано, що Красносельський провів засідання так званої "Ради безпеки", на якому обговорювалися "терористичні атаки на об'єкти інфраструктури та держустанови "республіки".

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Серед перелічених "атак" були названі вже відомі: напад на будівлю "міністерства держбезпеки" у Тирасполі та напад на вежі радіотелецентру поблизу селища Маяк. Крім того, повідомлялося про атаку на військову частину в районі села Паркани.

"Рівень небезпеки визнаний членами Ради безпеки критичним. Ухвалено рішення про запровадження в країні "червоного" рівня терористичної небезпеки, що передбачає вжиття додаткових заходів щодо забезпечення безпеки особистості, суспільства та держави", - заявила пресслужба самопроголошеного Красносельского.

Нагадаємо, 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

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Служба інформації і безпеки Молдови після серії вибухів у Придністров’ї заявила, що пильно стежить за ситуацією в країні і закликала громадян не довіряти повідомленням із незрозумілих джерел.

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.