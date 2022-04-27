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Пентагон створив у Німеччині центр контролю за військовою допомогою Україні

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 07:39

Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США.

Про це повідомив журналістам високопосадовий представник міністерства оборони США у вівторок, повідомляє Європейська правда з посиланням на CNN.

Центр ECCU базується у штаб-квартирі європейського командування США у Штутгарті, ним керує американський військовий генерал з двома зірками, сказав чиновник. 

Цей центр тісно співпрацює з міжнародним координаційним центром донорів, або IDCC, яким керує генерал зі Великої Британії, додав чиновник.

"Центр було створено для підтримки зусиль цієї системи безпеки", - сказав чиновник.

За словами чиновника, до центру управління, поряд із персоналом США, входять співробітники з 15 інших країн. 

Цей центр управління також керуватиме мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині раніше у вівторок на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

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Нова група союзників збиратиметься регулярно раз на місяць, заявив раніше у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін. 

Остін також зазначив, що США "зрушать небо і землю" для підтримки України. 

Теми: СШАНімеччинаУкраїнавійна
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