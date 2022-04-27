Міноборони Британії повідомило про обсяг нелетальної допомоги, наданої Україні
Середа, 27 квітня 2022, 17:16
Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило узагальнену інформацію про нелетальну допомогу, надану Україні після російського вторгнення.
Про це пише "Європейська правда".
Україна отримала 90 тисяч наборів харчування, 10 палет медичного обладнання, 3 тисячі бронежилетів і 77 тисяч шоломів.
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Також повідомляється про передачу комунікаційного обладнання та навушників, але їхня кількість не вказана.
Раніше Британія подарувала Україні 22 машини швидкої допомоги та 40 пожежних машин з обладнанням.
Нагадаємо, Британія закликала надати Україні військові літаки в рамках довгострокової військової підтримки.
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