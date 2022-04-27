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Міноборони Британії повідомило про обсяг нелетальної допомоги, наданої Україні

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 17:16

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило узагальнену інформацію про нелетальну допомогу, надану Україні після російського вторгнення.

Про це пише "Європейська правда".

Україна отримала 90 тисяч наборів харчування, 10 палет медичного обладнання, 3 тисячі бронежилетів і 77 тисяч шоломів.

Також повідомляється про передачу комунікаційного обладнання та навушників, але їхня кількість не вказана.

Раніше Британія подарувала Україні 22 машини швидкої допомоги та 40 пожежних машин з обладнанням.

Нагадаємо, Британія закликала надати Україні військові літаки в рамках довгострокової військової підтримки.

Теми: Велика Британіяармія
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