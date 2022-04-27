Міноборони Британії повідомило про обсяг нелетальної допомоги, наданої Україні

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило узагальнену інформацію про нелетальну допомогу, надану Україні після російського вторгнення.

Про це пише "Європейська правда".

Україна отримала 90 тисяч наборів харчування, 10 палет медичного обладнання, 3 тисячі бронежилетів і 77 тисяч шоломів.

Також повідомляється про передачу комунікаційного обладнання та навушників, але їхня кількість не вказана.

Раніше Британія подарувала Україні 22 машини швидкої допомоги та 40 пожежних машин з обладнанням.

Нагадаємо, Британія закликала надати Україні військові літаки в рамках довгострокової військової підтримки.