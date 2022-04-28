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Генсек ООН приїхав у Бородянку

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 12:17

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який прибув з візитом до України, відвідав Бородянку.

Про це повідомив у Twitter Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні, пише "Європейська правда".

"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. У 21 столітті війна не може бути прийнятною", – зазначив Гутерреш під час візиту до Бородянки.

Генсек ООН прибув до України після візиту до Москви. Там він зустрівся з Путіним і запропонував створити координаційну групу, через яку погоджувались би "зелені коридори" для цивільних осіб та гуманітарних вантажів.

Генсек нагадав, що у Росії та ООН різні бачення того, що відбувається в Україні, і Генасамблея засудила вторгнення Росії

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Теми: ООНКиївська областьвійна
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