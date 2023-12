Генсек ООН приїхав у Бородянку

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який прибув з візитом до України, відвідав Бородянку.

Про це повідомив у Twitter Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні, пише "Європейська правда".

"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. У 21 столітті війна не може бути прийнятною", – зазначив Гутерреш під час візиту до Бородянки.

