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Від початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 млрд євро, найбльше - Німеччина

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 13:10

З 24 лютого експорт викопного палива з Росії морем та трубопроводами оцінюється у 63 млрд євро, 71% цього обсягу (44 млрд) припадає на Євросоюз.

Про це заявив у своєму аналізі Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), який опублікував Центр екологічних ініціатив "Екодія".

Найбільшими імпортерами російського викопного палива за останні два місяці стали: Німеччина (9,1 млрд євро), Італія (6,9 млрд євро), Китай (6,7 млрд євро), Нідерланди (5,9 млрд євро), Туреччина (4,1 млрд євро) та Франція (3,8 млрд євро).

На тлі війни в Україні поставки вугілля з Росії зросли на 20%, а зрідженого природного газу – на 50%. 

Закупівля газу Європейським Союзом через трубопровід зросла на 10%. 

Водночас, за перші три тижні квітня загальний обсяг поставок нафти з Росії до іноземних портів зменшився на 20% у порівнянні з довоєнним періодом (січень-лютий).

Росія перенаправляє вантажі, які не приймають європейські покупці. Спостерігається явне зростання поставок нафти до Індії, Єгипту та інших "незвичайних" для російського експорту напрямків. 

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Однак, поставок за новими напрямками недостатньо, на думку аналітиків, щоб компенсувати падіння експорту до Європи.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу. 

Водночас, США та ЄС обговорюють шляхи скорочення нафтової виручки РФ. Окремі великі споживачі енергоресурсів дали на це згоду.

Раніше "Європейська правда" опублікувала роз'яснення плану, як Європа може відмовитися і від російської нафти, і від газу.

Теми: НімеччинаекономікаРосія
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