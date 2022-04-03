На розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів – ОВА
У Київській області запроваджують комендантську годину з метою розмінування, на яке знадобиться не 10 днів.
Джерело: керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба в Телеграм
Пряма мова: "Нам необхідно навести порядок на території (Київської області – ред.), все розмінувати.
Будуть працювати ДСНС, поліція, інші служби…
Потрібно не менше 10 днів на роботи розмінування".
Деталі: Кулеба закликав жителів населених пунктів Київщини не повертатися нагально до своїх домівок і не наражати життя на небезпеку.
"Ми всі хочемо повернутися додому. Проте звільнені від окупантів території Київщини – досі небезпечні", – зазначає Кулеба.
Крім того, в його Телеграм-каналі повідомляється, що до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година в Київській області.
"Робиться це для того, аби фахівці змогли оцінити обсяг робіт, навести там лад. Після цього процес розмінування і відновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер", – ідеться в дописі.