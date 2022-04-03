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На розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 00:32
Наслідки російських обстрілів в Ірпені Київської області. Фото Facebook Андрія Нєбитова

У Київській області запроваджують комендантську годину з метою розмінування, на яке знадобиться не 10 днів.

Джерело: керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба в Телеграм

Пряма мова: "Нам необхідно навести порядок на території (Київської області – ред.), все розмінувати.

Будуть працювати ДСНС, поліція, інші служби…

Потрібно не менше 10 днів на роботи розмінування".

Деталі: Кулеба закликав жителів населених пунктів Київщини не повертатися нагально до своїх домівок і не наражати життя на небезпеку.

"Ми всі хочемо повернутися додому. Проте звільнені від окупантів території Київщини – досі небезпечні", – зазначає Кулеба.

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Крім того, в його Телеграм-каналі повідомляється, що до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година в Київській області.

"Робиться це для того, аби фахівці змогли оцінити обсяг робіт, навести там лад. Після цього процес розмінування і відновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер", – ідеться в дописі.

Теми: Київська областьвійна
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