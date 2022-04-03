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Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 03:28
Борис Джонсон, фото Getty Images

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України.

Джерело: The Times

Деталі: Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які потоплять російські військові кораблі.

Це також унеможливить обстріли прибережних міст з моря.

Видання пише, що Джонсон заявив міністрам про бажання закупити зброю і надати Україні, аби не допустити наступу росіян на Одесу.

За словами Джонсона, британські протитанкові ракети вже були використані при обороні Києва.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що влада Британії думає над тим, щоб надати Україні ще зброї, оскільки характер розв’язаної Росією війни змінився.

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Теми: Велика БританіявійнаОдесазброя
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