Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України.

Джерело: The Times

Деталі: Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які потоплять російські військові кораблі.

Реклама:

Це також унеможливить обстріли прибережних міст з моря.

Видання пише, що Джонсон заявив міністрам про бажання закупити зброю і надати Україні, аби не допустити наступу росіян на Одесу.

За словами Джонсона, британські протитанкові ракети вже були використані при обороні Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше повідомлялося, що влада Британії думає над тим, щоб надати Україні ще зброї, оскільки характер розв’язаної Росією війни змінився.