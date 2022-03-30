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ЗМІ: Британія подумує надати Україні ще зброю, Джонсон просить смертоноснішу

Анастасія КалатурСереда, 30 березня 2022, 06:05

Влада Британії думає над тим, щоб надати Україні ще зброї, оскільки характер розв’язаної Росією війни змінився.

Джерело: джерело в уряді Times

Деталі: Зазначається, що адмірал сер Тоні Радакін, начальник штабу оборони, провів брифінг для міністрів, на якому сказав, що війна стала  "традиційнішою", оскільки Україна перейшла від спроб дати відсіч російським силам до утримання позицій та повернення території.

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Він сказав, що відтак Британія переходить до "нової фази" у своїй підтримці України.

Джерело Times сказало, що "українська армія не лише утримує великі міста, вона змушує росіян відступати. Наша підтримка має змінитися разом із цим".

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив міністрам, що хоче надати Україні "більш летальну" військову допомогу, оскільки президент РФ "Володимир Путін спробує завдати сильнішого удару".

ВІДЕО ДНЯ

Наразі уряд розглядає питання про те, яку військову техніку можна надати.

Теми: Борис ДжонсонВелика Британія
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