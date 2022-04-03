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Зведення штабу: командири ворожої дивізії відмовляються воювати

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 06:47
Зведення штабу: командири ворожої дивізії відмовляються воювати
Знищена ворожа техніка, фото: Генштаб

Генштаб Збройних сил України повідомляє про відмову воювати командирів російської армії, а також двох батальйонно-тактичних груп.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пряма мова: "За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу противника та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні.

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Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях.

Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.

Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї  загальновійськової армії Південного військового округу відмовились брати участь у бойових діях на території України.

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Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації".

Деталі: Для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил.

Такі заходи проводять як на території російської федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та автономної республіки  Крим.

Продовжуються систематичні випадки порушення вимог Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни.

Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 8 повітряних цілей: два літаки, один вертоліт, один БПЛА та чотири крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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