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Китай заявив, що сприятиме миру в Україні, але на "власних умовах"

Ірина БалачукНеділя, 3 квітня 2022, 08:25
Китай заявив, що сприятиме миру в Україні, але на власних умовах
Фото pixabay.com

Китай запевнив Європейський Союз, що докладатиме зусиль заради миру в Україні, але заявив, що робитиме це на його власних умовах, без жорсткішого тиску на Росію.

Джерело: Reuters

Дослівно Reuters: "Прем'єр-міністр Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін буде домагатися миру у "свій спосіб", а президент Сі Цзіньпін висловив сподівання, що ЄС буде розглядати Китай "незалежно", маючи на увазі тісні зв'язки Європи зі Сполученими Штатами".

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Деталі: Водночас ЄС під час віртуального саміту з Лі та Сі закликав Пекін не дозволяти Москві обійти санкції Заходу, запроваджені через напад Росії на Україну.

Пряма мова президента Європейської ради Шарля Мішеля: "Ми закликали Китай допомогти припинити війну в Україні. Китай не може закривати очі на порушення Росією міжнародного права. Будь-які спроби обійти санкції або надати допомогу Росії продовжать війну".

Деталі: Лі сказав лідерам ЄС, що Китай завжди прагнув миру і сприяв переговорам і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у міжнародній спільноті.

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Мішель додав, що обидві сторони погодилися, що війна, яку Росія називає "спеціальною військовою операцією", загрожує глобальній безпеці та світовій економіці.

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Теми: КитайРосіявійна
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