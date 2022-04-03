Ізюм знищений практично на 80% – мерія

Житлова забудова міста Ізюм на Харківщині, яке від початку березня заблоковане російськими окупантами, знищена практично на 80%, у місті немає електрики, тепла та води, кількість жертв підрахувати наразі неможливо.

Джерело: інтерв’ю заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна "Укрінформу"

Пряма мова Мацокіна: "6 березня нас почали інтенсивно бомбардувати. Ми вже знали, що в районі Гончарівки, Пісок (райони міста – ред.), залізничного вокзалу знаходяться окупаційні війська. У місті на той час уже були підірвані всі автомобільні мости через річку Сіверський Донець, залишався тільки пішохідний міст. Ми (міська влада – ред.) перебували в центральній частині під українським прапором. Почалося нищівне бомбардування з літаків, ракетами, з артилерії, з мінометів. І це відбувалося доба за добою.

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Це бомбардування носило абсолютно варварський і хаотичний характер. Незрозуміло, яка там могла бути військова логіка. Знищували все. Меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст, який я згадував, центральну площу, центральний парк, пам’ятки архітектури. Апокаліптична картина".

Деталі: За словами Мацокіна, у житлових будинках "складалися" цілі під’їзди, від шкіл позалишалися тільки "коробки".

Він розповів, що до авіаударів та масованих артилерійських ударів російські окупанти зв’язувалися з Ізюмським міським головою Валерієм Марченком, але він на їхні пропозиції не пристав.

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За словами Мацокіна, частина людей виїхали з Ізюма. Наразі влада вважає, що в Ізюмі та селах у передмісті – це Кам’янка, Суха Кам’янка, Топальське – заблоковано і потребують негайної гуманітарної допомоги від 15 до 20 тисяч осіб.

Підрахувати кількість загиблих влада не може. Немає також точної інформації про людей, які ховалися у підвалах висотних будинків по вулицях Хлібозаводській і Першотравневій. Там були повністю зруйновані перекриття – під’їзди впали на підвали, де були люди.

За словами заступника мера, люди самі, коли можуть і кого можуть, ховають – на городах, у парках, просто біля під’їздів. Є загиблі, які лежать у морзі, також є убиті у квартирах.

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