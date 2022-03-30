Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізюмський депутат від ОПЗЖ провів у місто окупантів – представник міськради

Середа, 30 березня 2022, 08:56

Депутат Ізюмської міськради від забороненої нині партії ОПЗЖ Анатолій Фомичевський впустив до міста, яке перебуває в облозі, російських загарбників, показавши їм незахищену дорогу.

Джерело: начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник у Facebook

Пряма мова Стрельника: "Ізюм не здається. У суботу, 26 березня, почали поступати дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти.

Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищену дорогу до Ізюма, державний зрадник – Анатолій Фомичевський.

Саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти в місто, але Збройні Сили України не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм проти російських окупантів".

Деталі: Стрельник зазначив, що заручниками цих боїв стали мирні мешканці.

Представник міськради підкреслив: якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Стрельник опублікував відеозвернення міського голови Ізюма Валерія Марченка, де той повідомив, що у місті з’явилися колаборанти.

Середи тих, хто перейшли на бік Росії мер назвав двох депутатів Ізюмської міської ради – Анатолія Фомичевського і Юрія Козлова, експрацівника поліції Владислава Соколова та ексмера Олександра Божкова.

За його даними, вони ходять по бомбосховищах і підвалах, і розповідають людям, що "Київ здали, Харків задали, Ізюм здали, і треба співпрацювати з ворогом".

Також під приводам надання гумдопомоги колаборанти складають списки тих, хто лишився в місті, і передають окупантам списки місцевих активістів, підприємців, військовослужбовців територіальної оборони та членів їхніх сімей.

Мер Ізюма запевнив, що місто було і буде українське.

Теми: Ізюмвійнадержзрада
Головне сьогодні

Макрон та Шольц розповіли, що думають про трагедію в Бучі

Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ

Безмежний цинізм: Росія не визнає жодного вбивства цивільних у Бучі

Чернігів знищений на 70%, ворог - на відстані півтори години їзди - мер

фото, відеоУ Херсоні люди знову вийшли на мітинг, росіяни не встигли розігнати

відеоБілоруські ЗМІ виклали відео, як російські окупанти на пошті оформлюють награбоване з України

Усі новини...
Ізюм
Харківщина: ЗСУ відбили атаку російських окупантів на гелікоптерах
"Ситуація, як в Маріуполі": міськрада Ізюма заявляє про гуманітарну катастрофу
З Ізюма не змогли евакуювали 5 тисяч мешканців через сильні обстріли окупантів
Останні новини
18:54
У Білому домі вважають, що війна РФ в Україні "далека від завершення"
18:52
Макрон та Шольц розповіли, що думають про трагедію в Бучі
18:47
Патріарх РПЦ Кирило: росіяни миролюбний народ і війни не бажає
18:32
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
18:27
В Україні знищено або пошкоджено вже близько 7 тисяч житлових будинків – Чернишов
18:24
Епіфаній: Масові вбивства мирних українців – ознака геноциду
18:22
Кадри з Ірпеня і Бучі жахають, але ви ще не бачили Маріуполя – "Азов" 
18:15
Безмежний цинізм: Росія не визнає жодного вбивства цивільних у Бучі
18:05
фотоЗеленський відвідав у лікарні захисників Харкова та Гостомеля
18:03
ФОТОКитай дозволяє Росії використовувати крадені літаки для транспортування вантажів
Усі новини...