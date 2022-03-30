Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізюмський депутат від ОПЗЖ провів у місто окупантів – представник міськради

Середа, 30 березня 2022, 08:56

Депутат Ізюмської міськради від забороненої нині партії ОПЗЖ Анатолій Фомичевський впустив до міста, яке перебуває в облозі, російських загарбників, показавши їм незахищену дорогу.

Джерело: начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник у Facebook

Пряма мова Стрельника: "Ізюм не здається. У суботу, 26 березня, почали поступати дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти.

Реклама:

Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищену дорогу до Ізюма, державний зрадник – Анатолій Фомичевський.

Саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти в місто, але Збройні Сили України не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм проти російських окупантів".

Деталі: Стрельник зазначив, що заручниками цих боїв стали мирні мешканці.

ВІДЕО ДНЯ

Представник міськради підкреслив: якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає.

Раніше Стрельник опублікував відеозвернення міського голови Ізюма Валерія Марченка, де той повідомив, що у місті з’явилися колаборанти.

Середи тих, хто перейшли на бік Росії мер назвав двох депутатів Ізюмської міської ради – Анатолія Фомичевського і Юрія Козлова, експрацівника поліції Владислава Соколова та ексмера Олександра Божкова.

За його даними, вони ходять по бомбосховищах і підвалах, і розповідають людям, що "Київ здали, Харків задали, Ізюм здали, і треба співпрацювати з ворогом".

Також під приводам надання гумдопомоги колаборанти складають списки тих, хто лишився в місті, і передають окупантам списки місцевих активістів, підприємців, військовослужбовців територіальної оборони та членів їхніх сімей.

Мер Ізюма запевнив, що місто було і буде українське.

Теми: Ізюмвійнадержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Ізюм
Внаслідок обстрілів Балаклії поранені ще дві жінки
Від удару російською ракетою по Ізюму отримав поранення 10-річний хлопчик
Посол Франції відвідав Ізюм
Останні новини
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
Усі новини...
Реклама: