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Херсонщина: жителі Каховки вийшли на мітинг, окупанти відкрили вогонь

Валентина РоманенкоНеділя, 3 квітня 2022, 12:50
Херсонщина: жителі Каховки вийшли на мітинг, окупанти відкрили вогонь
скриншот

Жителі Каховки Херсонської області 3 квітня вийшли на мирну акцію проти окупації, але російські військові відкрили стрілянину.

Джерело: Telegram-канал "Каховка. Інфо"

Деталі: На оприлюдненому відео чути, як люди скандують окупантам - "Домой". Наступної миті чути автоматні черги.

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У мережах повідомляють про використання світлошумових гранат .

За попередньою інформацією, є поранені.

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Теми: Херсонська областьвійна
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