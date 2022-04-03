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Херсонщина: жителі Каховки вийшли на мітинг, окупанти відкрили вогонь

Валентина РоманенкоНеділя, 3 квітня 2022, 12:50
скриншот

Жителі Каховки Херсонської області 3 квітня вийшли на мирну акцію проти окупації, але російські військові відкрили стрілянину.

Джерело: Telegram-канал "Каховка. Інфо"

Деталі: На оприлюдненому відео чути, як люди скандують окупантам - "Домой". Наступної миті чути автоматні черги.

У мережах повідомляють про використання світлошумових гранат .

За попередньою інформацією, є поранені.

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