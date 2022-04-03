Херсонщина: жителі Каховки вийшли на мітинг, окупанти відкрили вогонь
Неділя, 3 квітня 2022, 12:50
Жителі Каховки Херсонської області 3 квітня вийшли на мирну акцію проти окупації, але російські військові відкрили стрілянину.
Джерело: Telegram-канал "Каховка. Інфо"
Деталі: На оприлюдненому відео чути, як люди скандують окупантам - "Домой". Наступної миті чути автоматні черги.
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У мережах повідомляють про використання світлошумових гранат .
За попередньою інформацією, є поранені.
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