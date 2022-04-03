Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Британії: згвалтування стало зброєю російської армії, яку застосували свідомо

"Європейська правда"Неділя, 3 квітня 2022, 13:50

Мелінда Сімонс, очільниця посольства Британії в Україні звинуватила армію РФ у свідомому  використанні зґвалтувань як військової зброї.

Про це вона заявила у неділю, реагуючи на повідомлення зі звільнених від російської окупації територій, пише "Європейська правда".

"Зґвалтування – це зброя війни. І хоча ми досі не знаємо масштабів її використання в Україні, вже зараз ясно, що це було частиною арсеналу Російської федерації", – написала дипломатка.

Мелінда Сімонс окремо наголосила, що є достатньо доказів, щоби говорити про свідомі та схвалені армією дії, а не про одиночні злочини.

"Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей, дівчат – на очах у їхніх родин, як навмисний акт поневолення (населення окупованої території)", ­– додала вона.

Сімонс також нагадала, що використання такої "зброї" є воєнним злочином, що підлягає покаранню за міжнародним правом.

Раніше глава МЗС Британії заявила, що приголомшена звірствами росіян в Бучі та інших містах України

ВІДЕО ДНЯ

Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

Між тим, прем’єр Британії Боріс Джонсон прагне озброїти Україну протикорабельними ракетами для оборони Одеси.

Теми: Велика БританіяУкраїнавійна
Головне сьогодні

Тіла вбитих у Бучі почали з'являтися на вулицях 11 березня, коли туди зайшли війська РФ – знімки супутника

Медведєв емоційно відреагував на висилку дипломатів РФ із низки країн

ЄС розглядає альтернативу ембарго для нафти та вугілля з РФ – WSJ

Зеленський про статтю РИА Новости: Один з доказів для майбутнього трибуналу

Лавров каже, що є шанси на угоду з українськими перемовниками

"Прямий" і "П’ятий" заявили, що їх відключили від цифрового мовлення

Усі новини...
Велика Британія
Російські винищувачі потерпають від української ППО – британська розвідка
"Шокована звірствами в Бучі та інших містах України" – глава МЗС Британії
Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ
Останні новини
03:25
Окупанти на Донеччині обстріляли хімзавод
02:58
Президент присвоїв звання Герой України ще 6 військовим
02:46
США: Росія переглядає свої військові цілі, готує удар на сході України
02:15
Зеленський виступить в Радбезі ООН
01:52
У Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні
01:50
Ще більше літаків перекинули США у Польщу
01:35
Фінський міністр очікує, що ЄС накладе заборону на російську нафту
01:14
Верещук : Близько 600 росіян перебувають у полоні в Україні
01:05
Відповідь Заходу на трагедію в Бучі та боротьба за ембарго: економічні підсумки
00:58
Росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb
Усі новини...