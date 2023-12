У Бучі в "братських могилах" поховали майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті є братські могили, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

Джерело: AFP, радник глави ОП Михайло Подоляк у twitter

Деталі: Федорук розповів, що у Бучі в братських могилах поховали 280 людей.

#UPDATE Bucha's mayor, Anatoly Fedoruk, told @AFP by phone that they "have already buried 280 people in mass graves," since the Ukrainian army retook control of the key town outside Kyiv



As witnessed by @AFP, he said the heavily destroyed town's streets are littered with corpses pic.twitter.com/XMxRTuCU5F