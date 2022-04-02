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У Бучі в "братських могилах" поховали майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Мазуренко Альона Субота, 2 квітня 2022, 23:27
фото: Михайло Палінчак

Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті є братські могили, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

Джерело: AFP, радник глави ОП Михайло Подоляк у twitter

Деталі: Федорук розповів, що у Бучі в братських могилах поховали 280 людей.

За його словами, зруйновані вулиці міста всіяні трупами.

Зокрема, за словами журналістів, тіла щонайменше 20 чоловіків у цивільному були знайдені на одній із вулиць міста після його звільнення від російських військ.

Радник глави ОП повідомив, що у багатьох розстріляних окупантами жертв зав'язані руки. Йдеться про беззбройних чоловіків, яких вбили росіяни.

Пряма мова: "На вулицях лежать тіла людей із зв’язаними руками, що були застрілені російськими солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях?". 

Подоляк додав, що Україна не просить воювати замість неї із Росією, але Україні потрібна зброя для захисту.

Фотограф Палінчак повідомив, що за 20 км від Києва виявили тіла трьох людей: чоловіка та двох оголених жінок. Він додав, що їх хотіли спалити на узбіччі. 

Передісторія: 

  • На звільнених територіях Київщини військова адміністрація запровадила комендантську годину до 6 ранку 5 квітня.
  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • Спецпризначенці Національної поліції почали операцію із зачистки території міста Бучі під Києвом.
  • Всю Київську область вдалося звільнити від окупантів.

Теми: Київська областьвійнагеноцидРосія
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