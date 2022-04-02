У Бучі в "братських могилах" поховали майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті є братські могили, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

Джерело: AFP, радник глави ОП Михайло Подоляк у twitter

Деталі: Федорук розповів, що у Бучі в братських могилах поховали 280 людей.

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#UPDATE Bucha's mayor, Anatoly Fedoruk, told @AFP by phone that they "have already buried 280 people in mass graves," since the Ukrainian army retook control of the key town outside Kyiv



As witnessed by @AFP, he said the heavily destroyed town's streets are littered with corpses pic.twitter.com/XMxRTuCU5F — AFP News Agency (@AFP) April 2, 2022

За його словами, зруйновані вулиці міста всіяні трупами.

Зокрема, за словами журналістів, тіла щонайменше 20 чоловіків у цивільному були знайдені на одній із вулиць міста після його звільнення від російських військ.

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#UPDATE The bodies of at least 20 men in civilian clothes were found lying in a single street Saturday after Ukrainian forces retook the town of Bucha near Kyiv from Russian troops, AFP journalists saidhttps://t.co/hTpqgt5eKZ — AFP News Agency (@AFP) April 2, 2022

Радник глави ОП повідомив, що у багатьох розстріляних окупантами жертв зав'язані руки. Йдеться про беззбройних чоловіків, яких вбили росіяни.

Пряма мова: "На вулицях лежать тіла людей із зв’язаними руками, що були застрілені російськими солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях?".

Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені 🇷🇺 солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях? (1/2) pic.twitter.com/vsALjHP2UW — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Подоляк додав, що Україна не просить воювати замість неї із Росією, але Україні потрібна зброя для захисту.

Фотограф Палінчак повідомив, що за 20 км від Києва виявили тіла трьох людей: чоловіка та двох оголених жінок. Він додав, що їх хотіли спалити на узбіччі.

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