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Звільнили з полону мера Сновська на Чернігівщині

Ірина БалачукНеділя, 3 квітня 2022, 14:13
Олександр Медведьов. Фото з Facebook

Міського голову міста Сновськ, що на Чернігівщині, Олександра Медведьова звільнили з полону окупантів.

Джерело: мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Друзі! Одразу дві гарних новини – міські голови Сновська та Берислава звільнені з полону!".

Деталі: Мер столиці додав, що Медведьов провів у полоні окупантів тиждень. Його захопили 25 березня разом із сімома іншими жителями громади. 28 березня 4 мирних жителів звільнили, але доля мера лишалась невідомою.

Міський голова Берислава, що на Херсонщині, Олександр Шаповалов, був взятий в полон російськими окупантами 19 березня. Його схопили, коли він разом з волонтерами доправляв гуманітарну допомогу до Нової Каховки.

За словами Кличка обох мерів взяли в полон через принципову позицію і відмову йти на співпрацю з російськими окупантами.

Що було раніше: Раніше стало відомо, що російські загарбники відпустили викраденого міського голову Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова.

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Теми: Чернігівська областьвійна
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