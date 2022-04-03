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Окупанти відпустили викраденого мера Берислава

Ірина БалачукНеділя, 3 квітня 2022, 11:47
Окупанти відпустили викраденого мера Берислава
Олександр Шаповалов. Фото my.ua

Російські загарбники відпустили викраденого міського голову Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова.

Джерело: сайт Бериславської міської ради

Дослівно Бериславська міська рада: "Міський голова звільнений. Вчора (2 квітня – ред.) близько 11 години міського голову Берислава Олександра Шаповалова відпустили з полону. Це були 16 довгих та тяжких днів для всіх".

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Деталі: Повідомляється, що наразі мер міста перебуває вдома і намагається повернутись до нормального життя.

Його здоров’ю нічого не загрожує.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Про те, що російські окупанти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста стало відомо 21 березня. На той момент вони перебували у полоні вже 3 дні. 

Теми: Херсонська областьвійна
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