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Кулеба: Бучанська різанина була навмисною, вимагаю нових руйнівних санкцій G7

Неділя, 3 квітня 2022, 14:14

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російській військові навмисно вбивали цивільних людей у Бучі.

Про це він написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 ЗАРАЗ: ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банки від SWIFT", - йдеться у повідомленні.

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Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс звинуватила армію РФ у свідомому використанні згвалтувань як військової зброї.

Глава МЗС Британії заявила, що приголомшена звірствами росіян в Бучі та інших містах України

Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

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Між тим, прем’єр Британії Боріс Джонсон прагне озброїти Україну протикорабельними ракетами для оборони Одеси.

Теми: Кулеба Дмитровійна
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