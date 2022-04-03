Кулеба: Бучанська різанина була навмисною, вимагаю нових руйнівних санкцій G7

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російській військові навмисно вбивали цивільних людей у Бучі.

Про це він написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 ЗАРАЗ: ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банки від SWIFT", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс звинуватила армію РФ у свідомому використанні згвалтувань як військової зброї.

Глава МЗС Британії заявила, що приголомшена звірствами росіян в Бучі та інших містах України

Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

ВІДЕО ДНЯ

Між тим, прем’єр Британії Боріс Джонсон прагне озброїти Україну протикорабельними ракетами для оборони Одеси.