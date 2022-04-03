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У Херсоні люди знову вийшли на мітинг, росіяни не встигли розігнати

Олена РощінаНеділя, 3 квітня 2022, 15:21
Херсон, мітинг, фото Юрія Соболевського

У Херсоні містяни зібралися біля пам’ятника Шевченку на мирний мітинг проти російської агресії і за Україну.

Джерело: учасники мітингу в соцмережах, "Укрніформ"

Деталі: Близько 13:00 учасники акції в окупованому росіянами місті скандували дружно: "Херсон – це Україна!", "Одна, єдина, соборна Україна!".

Херсонці прийшли з Державними прапорами України й саморобними плакатами.

Вони скандували також: "Слава Україні! Героям слава!", "Разом нас багато – нас не подолати!", "Слава воїнам ЗСУ!", "Миколаїв! Ми з тобою!" та інші патріотичні гасла.

 
"Херсон – це Україна", 3 квітня 2022 року
Фото Юрія Соболевського

У мітингу немає організатора, люди самоорганізувалися. Учасники заходу кажуть, що вони прийшли продемонструвати, що в Херсонській області не хочуть російської влади, не хочуть ніякої "ХНР". 

ВІДЕО ДНЯ
 
Херсон, 03.04.2022
Фото Юрія Соболевського

Як розповіли журналістам учасники заходу, херсонці провели мітинг, а потім на місце прибули для розгону військові РФ із технікою.

"Ми встигли провести мітинг. Зараз туди прибула техніка РФ", – розповів один з учасників заходу.

Раніше містяни традиційно збиралися на акції протесту на площі Свободи – біля будівлі ОДА та облради. Цю площу наразі, як і будівлю, контролюють озброєні російські війська, що використовують зброю проти учасників мітингів та викрадають людей.

Нагадаємо: 3 квітня озброєні російські окупанти застосували зброю проти мирних демонстрантів у Каховці Херсонської області.

На Херсонщині жителі регулярно проводять мирні акції протесту проти російського агресора. Російські військові застосовують силу та зброю проти людей, є поранені й затримані. Також російські загарбники викрадають мешканців області.

Президент Володимир Зеленський удостоїв Херсон спеціального звання "Місто-герой" після початку війни Росії проти України та спротиву херсонців агресії РФ.

Теми: Херсонмітингиокупаціявійна
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