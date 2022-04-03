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Українські воїни підбили російський БТР, в якому були крадені ноутбуки та гроші

Валентина РоманенкоНеділя, 3 квітня 2022, 15:28
Українські воїни підбили російський БТР, в якому були крадені ноутбуки та гроші

В ході бойового зіткнення з російськими окупантами українські військові захопили трофейний БТР, у якому знайшли вкрадені у місцевих мешканців гроші та техніку.

Джерело: Facebook 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади

Деталі: Повідомляється, що штурмовики вказаної бригади захопили трофейний БТР, екіпаж якого втік після того, як гранати пошкодили колеса машини. Всередині БТР залишилося кілька ноутбуків і гривневі купюри.

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Ноутбуки впізнали мешканці села, біля якого відбувся бій. За їхніми словами, російські військові забирали в них побутову техніку, гроші, одяг і продукти, а також нишпорили по залишених хатах (господарі яких втекли із зони бойових дій) у пошуках чогось цінного й алкоголю.

Виносили ковдри й матраци, забирали з погребів консервацію, знімали з вікон занавіски.

Якщо хтось із селян намагався зробити зауваження, в кращому разі не реагували, а в гіршому погрожували зброєю.

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Нагадаємо: Крім насильницьких злочинів і згвалтувань російські військові масово чинять мародерство. Білоруси зафіксували, як російські окупанти оформляють на пошті в в цій країні награбоване майно з України.

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