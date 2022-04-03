Білоруські ЗМІ виклали відео, як російські окупанти на пошті оформлюють награбоване з України

Розбите житло й крамниці в Ірпені після російської окупації, 1 квітня 2022 року. фото ілюстративне: getty images

Білоруські опозиційні журналісти дістали відео з камер спостереження, на яких видно як російські окупанти оформляють на пошті в Білорусі награбоване майно з України.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Журналісти виклали запис відеокамер спостереження з офісу російської служби доставки "СДЭК" у відділенні в Білорусі. Запис журналісти вирізали з відеотрансляції на сайті компанії за 2 квітня.

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На них видно, як російські окупанти надсилають через службу доставки накрадені в українців речі до Росії. Оформлення робили в проміжку між 11:30 і 15:00.

На відео чітко видно, як російські загарбники оформлюють вкрадені телевізори, електросамокат, 4 коробки з кондиціонерами АКАІ, алкоголь з цінниками, відеокарти, акумулятори для автівок, витяжки для кухні. На відео навіт потрапив пакувальний мішок з українського гіпермаркету будівельних матеріалів "Епіцентр", в який один з окупантів склав награбовані речі.

На 1 годині 2 хвилині відеозапису чітко видно шеврон на рукаві уніформи одного з російських окупантів. Це 56-й гвардійський десантно-штурмовий полк ЗС РФ, який дислокується у Феодосії в окупованому Криму.

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За словами журналістів, ідеться про відділення служби доставки "СДЭК" на вулиці Куйбишева, 32 в Мозирі.

Відеотрансляцію з відділення вела сама служба доставки, де її міг подивитись будь-хто на сайті. Однак після публікації запису журналістами, трансляцію на сайті вимкнули.

Журналісти проєкту "Беларускі Гаюн" звернулись до Служби безпеки України із закликом звернути увагу на цей відеозапис, адже на ньому видні обличчя, адреси та номери телефонів російських окупантів, які причетні до мародерства та воєнних злочинів проти майна мирних мешканців України.

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