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Окупанти завдали ракетного удару по Київщині, частину збила ППО

Роман ПетренкоНеділя, 3 квітня 2022, 17:15
пожежа у василькові 12 березня

3 квітня ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків, частину ракет вдалось збити нашим системам протиповітряної оборони.

Джерело: повітряне командування "Центр"

Дослівно: "На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі.

Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на території, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці та будівлях працівники закладу".

Деталі: За попередніми даними декілька працівників отримали поранення, вони у лікарні. Один у критичному стані.

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Теми: ВасильківКиївська областьвійнаРосія
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