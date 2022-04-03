Окупанти завдали ракетного удару по Київщині, частину збила ППО
Неділя, 3 квітня 2022, 17:15
3 квітня ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків, частину ракет вдалось збити нашим системам протиповітряної оборони.
Джерело: повітряне командування "Центр"
Дослівно: "На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі.
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Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на території, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці та будівлях працівники закладу".
Деталі: За попередніми даними декілька працівників отримали поранення, вони у лікарні. Один у критичному стані.